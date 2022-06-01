"Газпром-Югра" стал трехкратным чемпионом России по мини-футболу

Мини-футбольный клуб "Газпром-Югра" из Югорска в среду дома победил в дополнительное время московский КПРФ со счетом 4:3 в третьем матче финальной серии Парибет-Суперлиги.

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У победителей отличились Вилиан (9), Александр Виноградов (43), Андрей Афанасьев (45) и Жуао Гилерме (58). В составе КПРФ голы забили Даниэль Баталья (1-я и 13-я минуты) и Янар Асадов (6).

"Газпром-Югра" выиграл финальную серию со счетом 3-0 и в третий раз в истории стал чемпионом России. Ранее "Газпром-Югра" побеждал в турнире в 2015 и 2018 годах, также клуб четыре раза становился вторым и два раза - третьим.

КПРФ в третий раз за последние четыре года играл в финале чемпионата страны. В 2019 году клуб проиграл в решающей серии "Тюмени" со счетом 1-3, в 2020 году победил "Газпром-Югру" (3-0). Команда во второй раз в истории стала серебряным призером чемпионата России.

Бронзовым призером чемпионата России стал "Норильский никель", победивший в серии за третье место "Синару" из Екатеринбурга со счетом 3-0. В третьем матче, который прошел в среду в Норильске, местная команда победила в серии пенальти со счетом 4:2, основное и дополнительное время закончилось со счетом 4:4. "Норильский никель" во второй раз подряд стал бронзовым призером чемпионата страны.