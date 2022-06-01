Чемпион России в составе ЦСКА умер в возрасте 46 лет

Экс-футболист московского ЦСКА Александр Беркетов ушел из жизни в возрасте 46 лет. Об этом сообщил журналист Илья Казаков в своем Telegram-канале.

«Ушел из жизни Александр Беркетов. Тромб. Талант. Один из самых ярких футболистов той молодежной сборной Семака-Хохлова-Радимова. Так и не раскрыл себя полностью. Но футбольную память о себе оставил», — гласит пост Казакова.

Беркетов в 2003 году стал чемпионом России в составе армейского клуба. Также футболист дважды выигрывал серебряные медали футбольного первенства страны и выигрывал Кубок России. Игрок также выступал за «Ротор» и Текстильщик». После завершения карьеры игрока Беркетов занимал тренерские должности в минском «Динамо», подмосковных «Химках», «Ростове» и других командах.