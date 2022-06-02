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1 час назад

Месси выиграл 40-й трофей в карьере

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Футболисты сборной Аргентины обыграли команду Италии и стали победителями Финалиссимы. Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 3:0.

Месси выиграл 40-й трофей в карьере
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В матче принял участие Лионель Месси, который сделал две голевые передачи. Для него этой 40-й трофей в карьере. По количеству трофеев Месси обогнал экс-полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесту (39 титулов). Лидером же является бразильский защитник «Барселоны» Дани Алвес — 46.

Финалиссима — состоящий из одного матча турнир, в котором играют чемпион Европы и победитель Кубка Америки. Ранее аналогичный турнир носил название Кубок Артемио Франки и проводился дважды — в 1985 и 1993 годах.

Футбол,Андрес Иньеста,Лионель Месси,
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