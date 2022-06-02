Месси выиграл 40-й трофей в карьере

Футболисты сборной Аргентины обыграли команду Италии и стали победителями Финалиссимы. Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 3:0.

В матче принял участие Лионель Месси, который сделал две голевые передачи. Для него этой 40-й трофей в карьере. По количеству трофеев Месси обогнал экс-полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесту (39 титулов). Лидером же является бразильский защитник «Барселоны» Дани Алвес — 46.