Россия затребовала компенсацию за отобранные спортивные турниры

Самыми крупными турнирами, которые были перенесены из Российской Федерации, являются финал Лиги чемпионов этого сезона, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, чемпионат мира по волейболу-2022, чемпионат мира по хоккею-2023 в Санкт-Петербурге и молодежный чемпионат мира по хоккею-2023 в Новосибирске и Омске.