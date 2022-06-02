Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+21° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
2 часа назад

Россия потребовала компенсации за отмену международных турниров внутри страны

Советский спортиещё 10

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия затребовала компенсацию затрат после отмены международных соревнований внутри страны.

Россия затребовала компенсацию за отобранные спортивные турниры
Фото: ТАССТАСС

Самыми крупными турнирами, которые были перенесены из Российской Федерации, являются финал Лиги чемпионов этого сезона, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, чемпионат мира по волейболу-2022, чемпионат мира по хоккею-2023 в Санкт-Петербурге и молодежный чемпионат мира по хоккею-2023 в Новосибирске и Омске.

«Соответствующие национальные федерации направили в адрес международных федераций обращения о компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы. Речь идет не только об организационных взносах, но и о затратах на строительство, имиджевых потерях. Диалог идет. Мы будем по максимуму защищать интересы страны и спортивных организаций», - приводит слова Матыцина «Известия».

Добавим, что международные федерации стали отнимать у России турниры после получения рекомендации МОК.

Футбол,Олег Матыцин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители