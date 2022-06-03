Джикия трогательно попрощался с покидающим "Спартак" Жиго

Капитан и защитник московского "Спартака" Георгий Джикия трогательно попрощался с еще одним защитником - французским футболистом Самуэлем Жиго, который покидает клуб.
"Всегда тяжело расставаться с человеком, с которым очень близко проводишь время, которого считаешь другом, братом. К сожалению. Четыре года назад Сэм пришел в "Спартак" в лосинах, а уходит с трофеем. За четыре года все полюбили его очень сильно, потому что он действительно стал каким-то русским французом", - сказал Джикия во время прощания команды с Жиго.
Напомним, что в январе француз подписал контракт с марсельским "Олимпиком", после чего был отдан в полугодичную аренду в московский клуб. Примечательно, что в своем последнем матче в Российской премьер-лиге (РПЛ) против "Химок" Жиго забил, однако выиграть "Спартаку" это не помогло - 1:2. 29 мая "Спартак" выиграл Кубок России. Московский клуб сделал это в четвертый раз в истории (1994, 1998, 2003, 2022) и впервые за 19 лет.
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" выложил в своем Telegram-канале видео, на котором свою прощальную речь говорит французский защитник Самуэль Жиго.