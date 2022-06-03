Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+23° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
1 час назад

Джикия трогательно попрощался с покидающим "Спартак" Жиго

Газета.Ruиещё 7

Капитан и защитник московского "Спартака" Георгий Джикия трогательно попрощался с еще одним защитником - французским футболистом Самуэлем Жиго, который покидает клуб.

Джикия трогательно попрощался с покидающим "Спартак" Жиго
Фото: ReutersReuters

"Всегда тяжело расставаться с человеком, с которым очень близко проводишь время, которого считаешь другом, братом. К сожалению. Четыре года назад Сэм пришел в "Спартак" в лосинах, а уходит с трофеем. За четыре года все полюбили его очень сильно, потому что он действительно стал каким-то русским французом", - сказал Джикия во время прощания команды с Жиго.

Напомним, что в январе француз подписал контракт с марсельским "Олимпиком", после чего был отдан в полугодичную аренду в московский клуб. Примечательно, что в своем последнем матче в Российской премьер-лиге (РПЛ) против "Химок" Жиго забил, однако выиграть "Спартаку" это не помогло - 1:2. 29 мая "Спартак" выиграл Кубок России. Московский клуб сделал это в четвертый раз в истории (1994, 1998, 2003, 2022) и впервые за 19 лет.

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" выложил в своем Telegram-канале видео, на котором свою прощальную речь говорит французский защитник Самуэль Жиго.

Футбол,Самуэль Жиго,Георгий Джикия,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители