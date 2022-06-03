Джикия трогательно попрощался с покидающим "Спартак" Жиго

"Всегда тяжело расставаться с человеком, с которым очень близко проводишь время, которого считаешь другом, братом. К сожалению. Четыре года назад Сэм пришел в "Спартак" в лосинах, а уходит с трофеем. За четыре года все полюбили его очень сильно, потому что он действительно стал каким-то русским французом", - сказал Джикия во время прощания команды с Жиго.