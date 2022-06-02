Погребняк рассказал, как мог стать игроком клуба АПЛ

Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк рассказал о разговоре с главным тренером английского «Блэкберна» Сэмом Эллардайсом.
«После того, как я забил два гола «Баварии», появлялась различная информация, но конкретики не было. Однако на матч в Питере со «Спартаком» приезжал главный тренер «Блэкберна» Сэм Эллардайс, просматривал меня. Завершилась игра со счетом 0:0, я провел невзрачный матч. После чего мы сидели с Сэмом, я взял пиво, он взял виски, и он сказал мне, что я его не впечатлил, и мой переход пока откладывается», — приводит слова Погребняка Vprognoze.ru.
Погребняк провел за сборную России 33 матча, в которых забил 8 голов. Последним клубом футболиста был «Урал», за который игрок выступал с 2018 по 2021 год.
«Блэкберн» с 2002 года по 2012 являлся участвовал в чемпионате Английской премьер-лиги (АПЛ).
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