Погребняк рассказал, как мог стать игроком клуба АПЛ

«После того, как я забил два гола «Баварии», появлялась различная информация, но конкретики не было. Однако на матч в Питере со «Спартаком» приезжал главный тренер «Блэкберна» Сэм Эллардайс, просматривал меня. Завершилась игра со счетом 0:0, я провел невзрачный матч. После чего мы сидели с Сэмом, я взял пиво, он взял виски, и он сказал мне, что я его не впечатлил, и мой переход пока откладывается», — приводит слова Погребняка Vprognoze.ru.