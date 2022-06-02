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9 минут назад

Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч Лиги наций против Испании

Газета.Ruиещё 3

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду начнет на скамейке запасных матч первого тура группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 против сборной Испании.

Роналду начнет матч Лиги наций с испанцами на скамейке запасных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Главный тренер чемпионов Европы 2016 года Фернанду Сантуш в основном составе выпустил следующих игроков: Кошта, Рафаэл Геррейру, Пепе, Жоау Канселу, Данилу Перейра, Отавио, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Моутинью, Рафаэл Леау, Андре Силва. Испанцы выйдут на игру в следующем составе: Унаи Симон, Аспиликуэта, Льоренте, Пау Торрес, Альба, Бускетс, Солер, Гави, Сарабия, Мората, Ферран Торрес. Матч Испания - Португалия пройдет на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье и начнется в 21:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что нападающий "Локомотива" Вильсон Изидор подорожал в 2 раза с момента начала выступлений за клуб в феврале текущего года.

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