Роналду начнет матч Лиги наций с испанцами на скамейке запасных

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду начнет на скамейке запасных матч первого тура группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 против сборной Испании.

Главный тренер чемпионов Европы 2016 года Фернанду Сантуш в основном составе выпустил следующих игроков: Кошта, Рафаэл Геррейру, Пепе, Жоау Канселу, Данилу Перейра, Отавио, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Моутинью, Рафаэл Леау, Андре Силва. Испанцы выйдут на игру в следующем составе: Унаи Симон, Аспиликуэта, Льоренте, Пау Торрес, Альба, Бускетс, Солер, Гави, Сарабия, Мората, Ферран Торрес. Матч Испания - Португалия пройдет на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье и начнется в 21:45 по московскому времени.