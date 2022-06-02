Названы самые подорожавшие и подешевевшие футболисты РПЛ

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян больше остальных футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) прибавил в трансферной стоимости за последний год. Самых подорожавших игроков лиги назвал портал Transfermarkt.

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Стоимость 19-летнего хавбека выросла с 4 до 15 миллионов евро. На втором месте находится форвард «Зенита» Юри Алберто, который вместо 6 миллионов стал стоить 16. Тройку самых подорожавших игроков РПЛ замкнул его одноклубник Клаудинью, стоимость которого возросла с 11 до 18 миллионов.

Рейтинг самых подешевевших футболистов РПЛ возглавил вратарь «Спартака» Александр Максименко (2,5 миллиона вместо 13). Следом идет защитник ЦСКА Марио Фернандес, который подешевел в два раза и теперь стоит 8 миллионов. На третьем месте расположился хавбек «Спартака» Роман Зобнин (6 миллионов вместо 13).