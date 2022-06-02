«Зенит» получил кубок чемпионов РПЛ на вечное хранение

Петербургский «Зенит» получил кубок чемпионов РПЛ нового образца на вечное хранение, сообщается пресс-служба футбольного клуба.

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«Сине-бело-голубые» заслужили это право, выиграв трофей нового образца в третий раз подряд.

«Зенит» получил кубок старого образца на вечное хранение в конце сезона-2018/19, выиграв чемпионат России в пятый раз в истории. Победа по итогам кампании-2021/22 стала четвертой подряд и третьей, которая учитывается для получения кубка нового образца в собственность.

В соответствии с положением о переходящем призе (трофее), «клуб, который выигрывает чемпионат России по футболу три раза подряд или пять раз в общей сложности, получает кубок навечно (в собственность), а РПЛ изготавливает новый трофей. При этом не учитываются те сезоны, за победу в которых соответствующий клуб ранее уже получал навечно специальный приз — Кубок чемпионов России по футболу».