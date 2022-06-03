Карпин назвал слухи о его назначении в "Динамо" "грязной ложью"

"Эта информация вообще не соответствует действительности. Мягко говоря, это грязная жесткая ложь. А говоря по-русски — полный (трындеж)! Ни один человек в мире со мной по поводу "Динамо" не связывался", - заявил Карпин.

После завершения сезона в российском футболе московское "Динамо" покинул главный тренер Сандро Шварц , который позднее был назначен наставником немецкой "Герты". Столичный клуб завершил Российскую премьер-лигу (РПЛ) на третьем месте и проиграл матч за Кубок России другому московскому клубу - "Спартаку" .

Карпин прошлым летом возглавил сборную России по футболу. Некоторое время он совмещал должности в национальной команде и "Ростове", однако позднее сосредоточился на сборной. После того, как против российского футбола были введены санкции Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карпин вернулся в "Ростов", сохранив за собой должность главного тренера сборной. Ранее сообщалось, что Карпин может возглавить столичное "Динамо".