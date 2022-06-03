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1 час назад

Карпин назвал слухи о его назначении в "Динамо" "грязной ложью"

Газета.Ruиещё 3

Главный тренер сборной России "Ростова" Валерий Карпин резко отреагировал на информацию, согласно которой он может возглавить московское "Динамо", передает "РБ Спорт".

Карпин назвал слухи о его назначении в "Динамо" "грязной ложью"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Эта информация вообще не соответствует действительности. Мягко говоря, это грязная жесткая ложь. А говоря по-русски — полный (трындеж)! Ни один человек в мире со мной по поводу "Динамо" не связывался", - заявил Карпин.

После завершения сезона в российском футболе московское "Динамо" покинул главный тренер Сандро Шварц, который позднее был назначен наставником немецкой "Герты". Столичный клуб завершил Российскую премьер-лигу (РПЛ) на третьем месте и проиграл матч за Кубок России другому московскому клубу - "Спартаку".

Карпин прошлым летом возглавил сборную России по футболу. Некоторое время он совмещал должности в национальной команде и "Ростове", однако позднее сосредоточился на сборной. После того, как против российского футбола были введены санкции Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карпин вернулся в "Ростов", сохранив за собой должность главного тренера сборной. Ранее сообщалось, что Карпин может возглавить столичное "Динамо".

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