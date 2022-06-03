Карпин назвал слухи о его назначении в "Динамо" "грязной ложью"

Главный тренер сборной России "Ростова" Валерий Карпин резко отреагировал на информацию, согласно которой он может возглавить московское "Динамо", передает "РБ Спорт".
"Эта информация вообще не соответствует действительности. Мягко говоря, это грязная жесткая ложь. А говоря по-русски — полный (трындеж)! Ни один человек в мире со мной по поводу "Динамо" не связывался", - заявил Карпин.
После завершения сезона в российском футболе московское "Динамо" покинул главный тренер Сандро Шварц, который позднее был назначен наставником немецкой "Герты". Столичный клуб завершил Российскую премьер-лигу (РПЛ) на третьем месте и проиграл матч за Кубок России другому московскому клубу - "Спартаку".
Карпин прошлым летом возглавил сборную России по футболу. Некоторое время он совмещал должности в национальной команде и "Ростове", однако позднее сосредоточился на сборной. После того, как против российского футбола были введены санкции Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карпин вернулся в "Ростов", сохранив за собой должность главного тренера сборной. Ранее сообщалось, что Карпин может возглавить столичное "Динамо".