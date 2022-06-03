Что происходит с Роналду? Португалия чудом спаслась в Испании

Криштиану не забивает за национальную команду уже пять матчей.

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Третий сезон Лиги наций стартовал без России, но мы всё равно будем с интересом следить за этим турниром. Как минимум за матчами в Лиге А, где собраны топ-сборные. В первом же туре в Севилье встретились фавориты второй группы – Испания и Португалия. В их квартете также выступают Швейцария и Чехия. Португальцы вышли на поле без Криштиану Роналду, и это не стало сюрпризом, ведь у форварда «Манчестер Юнайтед» был очень непростой год.

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Испанцы забрали мяч (около 60% владения до перерыва) и территорию, в дебюте игры несколько раз вскрыли фланг Жоау Канселу, который в принципе небезупречен как защитник. Однако сборная Португалии была, пожалуй, поэффективнее хозяев при попытках прессинга на чужой половине поля. Команда Фернанду Сантуша три-четыре раза перехватывала мяч, ловя на ошибках центрбека Диего Льоренте и других игроков «Красной фурии». Даже Серхио Бускетса.

Первый голевой момент создали как раз гости, когда Рафаэл Геррейру нагло залез в штрафную соперника и сделал всё для гола Рафаэла Леау, однако ворота на «Бенито Вильямарин» оказались недостаточно высокими для форварда «Милана». Потом Леау, заменявший Роналду на левом фланге, и вовсе поучаствовал… в голе сборной Испании. В середине тайма он вырезал такую диагональ в штрафную, что команда Луиса Энрике получила возможность убежать в контратаку три в три. Редкий случай при нулевом счёте, когда гости сильно раскрылись. Прекрасно сыграли и Гави – выцарапал мяч, и Пабло Сарабия – вырезал голевую передачу, и Альваро Мората – открылся так, чтобы не попасть в офсайд, хитро пропустил мяч на партнёра и забил.

В общем-то, Испания наиграла на 1:0 к перерыву. Хозяева перебили гостей – 6:3 (в створ – 2:0), вполне могли положить второй мяч. Например, умница Гави организовал момент для Карлоса Солера, за которым просто не стал добегать из опорной зоны Бернарду Силва. Португальцам повезло, что Солер не попал с двух попыток. Роналду, судя по его лицу, не получал удовольствия от игры своих товарищей, сидя на скамейке.

Во втором тайме сборной Португалии недоставало хороших коллективных решений в атаке, поэтому на исходе часа матча тренер Сантуш предложил Роналду исполнить роль спасателя. Едва Криштиану появился на поле, как Пепе вручил ему капитанскую повязку. Причём форвард «МЮ» поменял не Леау, который минутой ранее загубил «стопроцентный» момент (плюс один яркий сейв в карьере Уная Симона), а Андре Силву. Сегодня Роналду сыграл центрального нападающего. Кстати, встретила его Севилья неодобрительным гулом.

Однако с выходом Криштиану заметных улучшений в игре португальцев не произошло. Испанцы уверенно держали мяч, выманивали соперника на прессинг. Форвард-капитан призывал партнёров активнее подниматься и оказывать давление на защитников хозяев, но, например, тот же Леау уже заметно «наелся», еле-еле двигался. Разумеется, Сантуш вскоре убрал с поля чемпиона Италии. В общем, Леау – потенциальный новичок «Реала» – при всём его таланте пока не убедил, что готов быть ценной фигурой для сборной Португалии.

От игры первых победителей Лиги наций веяло безнадёгой, как вдруг Испания провалилась в обороне. Команда Луиса Энрике дала пройти простой «двоечке», а Рикарду Орта (он-то и вышел вместо Леау) почему-то оказался совершенно свободным в штрафной хозяев. Неужели испанцы настолько боялись Роналду, что всё внимание акцентировали на нём и забыли об остальных?