Роналду опубликовал пост после ничьей Португалии с Испанией

Португальский нападающий Криштиану Роналду опубликовал пост в социальных сетях после матча первого тура группового этапа Лиги наций дивизиона А в группе 2, где португальская команда сразилась с Испанией.

Встреча прошла на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье и завершилась результативной ничьей — 1:1. В составе хозяев единственный гол забил Альваро Мората, поразивший ворота соперников на 28-й минуте игры. Ответный мяч португальцы забили на 82-й минуте усилиями нападающего "Браги" Рикарду Орты.

"Лига Наций — это соревнование, которое навсегда будет связано с нашей национальной сборной, первой завоевавшей этот трофей. Наш старт в этом розыгрыше с важной ничьей в Испании возрождает наши амбиции. Победа для Португалии – это то, что двигает и объединяет нас", - написал Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду продлил свою серию без забитых мячей за национальную команду до пяти матчей. Примечательно, что матч с Испанией форвард начал в запасе, появившись на поле только на 62-й минуте игры. В последний раз Роналду забивал за национальную команду 12 октября. Тогда в рамках квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 Португалия обыграла Люксембург со счетом 5:0, а нападающий оформил хет-трик.