«СКА-Хабаровск» остался без главного тренера

Как сообщает пресс-служба «армейского» клуба, у 49-летнего российского специалиста закончился контракт с хабаровской командой, а продлевать соглашение Поддубский не стал. Стоит отметить, что с тренером из «СКА-Хабаровска» также ушли старший тренер Александр Ушахин, тренер вратарей Алексей Широков и аналитик Артём Исаев.