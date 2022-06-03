Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
26 минут назад

«СКА-Хабаровск» остался без главного тренера

Евро-футбол.Руиещё 1

Наставник «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский принял решение покинуть дальневосточную команду.

«СКА-Хабаровск» остался без главного тренера
Фото: РИАРИА

Как сообщает пресс-служба «армейского» клуба, у 49-летнего российского специалиста закончился контракт с хабаровской командой, а продлевать соглашение Поддубский не стал. Стоит отметить, что с тренером из «СКА-Хабаровска» также ушли старший тренер Александр Ушахин, тренер вратарей Алексей Широков и аналитик Артём Исаев.

Напомним, что в прошедшем сезоне хабаровские «армейцы» заняли в ФНЛ четвёртую строчку, но пробиться в элитный дивизион команда не смогла. В стыковых матчах «СКА-Хабаровск» уступил подмосковным «Химкам».

Футбол,Александр Ушахин,Алексей Поддубский,Алексей Широков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители