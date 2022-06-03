«Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока сезона

Де Хеа занял первое место в голосовании футболистов, сообщает официальный сайт клуба. Он завоевал награду уже в четвертый раз, что является рекордом «красных дьяволов». Дважды этот приз получали Криштиану Роналду, Люк Шоу и Антонио Валенсия.