В Турции отказались от Дзюбы

Турецкий «Фенербахче» отказался от приглашения в команду российского форварда Артема Дзюбы. Об этом стало известно Metaratings.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

Уточняется, что изначально стамбульский клуб был заинтересован в нападающем, но ситуация изменилась. Теперь «Фенербахче» нацелен на Венсана Абубакара, который выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Камерунский форвард играл в турецком чемпионате за «Бешикташ».

1 июня о будущем Дзюбы порассуждал бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев. По его словам, желающие подписать контракт с Дзюбой клубы рискуют.