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1 час назад

Стало известно об отказе турецкого клуба от приглашения Дзюбы

Lenta.ru

Турецкий «Фенербахче» отказался от приглашения в команду российского форварда Артема Дзюбы. Об этом стало известно Metaratings.ru.

В Турции отказались от Дзюбы
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что изначально стамбульский клуб был заинтересован в нападающем, но ситуация изменилась. Теперь «Фенербахче» нацелен на Венсана Абубакара, который выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Камерунский форвард играл в турецком чемпионате за «Бешикташ».

1 июня о будущем Дзюбы порассуждал бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев. По его словам, желающие подписать контракт с Дзюбой клубы рискуют.

Дзюба отказался от перехода в китайский клуб

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Сам футболист подтвердил это, опубликовав в соцсетях ролик в костюме Дэдпула. О дальнейших планах 33-летний нападающий не сообщил. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четырежды становился чемпионом страны.

Футбол,Венсан Абубакар,Олег Романцев,Зенит,Спартак,
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