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1 час назад

Роналду выступил с заявлением по итогам первого сезона после возвращения в «МЮ»

Чемпионат.com

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выступил с заявлением по итогам первого сезона после возвращения в стан «красных дьяволов».

Роналду выступил с заявлением по итогам первого сезона после возвращения в «МЮ»
Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФК "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД"ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФК "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД"

«Что я должен сказать фанатам, так это то, что они потрясающие. Даже когда мы проигрывали матчи, они всегда поддерживали нас и были с нами. Болельщики «Манчестер Юнайтед» всегда в моём сердце. Это люди, которых все должны уважать, потому что они всегда на нашей стороне.

Рекорды появляются сами по себе, естественным образом. Я не слежу за рекордами, но они сами преследуют меня, и это хорошо.

Я по-прежнему мотивирован на усердную работу, по-прежнему люблю футбол. Конечно же, весь «Манчестер Юнайтед» и партнёры по команде помогают мне, поэтому я ценю их. Мне всегда приятно забивать голы за этот клуб. Когда удаётся оформить хет-трик, это ещё более приятно.

Но самое главное для меня — выигрывать матчи и попытаться завоевать какой-нибудь титул. Я верю, что «Манчестер Юнайтед» будет там, где его законное место. Иногда это требует времени, но я по-прежнему верю в это», — приводит слова Роналду официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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