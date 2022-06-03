Роналду выступил с заявлением по итогам первого сезона после возвращения в «МЮ»

«Что я должен сказать фанатам, так это то, что они потрясающие. Даже когда мы проигрывали матчи, они всегда поддерживали нас и были с нами. Болельщики «Манчестер Юнайтед» всегда в моём сердце. Это люди, которых все должны уважать, потому что они всегда на нашей стороне.