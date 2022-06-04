Ловчев назвал "дикостью" выкуп "Спартаком" трансфера Мартинса

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал новость о том, что красно-белые выкупили трансфера Кристофера Мартинса у швейцарского "Янг Бойз".
"Мне, как человеку родившемуся и выросшем, когда были Яшин, Стрельцов и пошли по списку, футболисты, которые играют за сборную Люксембурга, просто неинтересны. Я глубочайше уверен, что такие игроки априори не могут быть лучше наших. Иностранец же должен быть на две головы сильнее русского футболиста. Когда мне впаривают, что у нас в России нет сильных футболистов, я не могу ни душой, ни телом это принять. Поэтому для меня это выхлопы до 2026 года из Люксембурга. Где футбол и где Люксембург вообще находятся? Для меня дикость. Что касается Зобнина, который играет на такой же позиции, Рома сейчас играет неважнецки, но он показывал свой уровень. Значит, по какой-то причине он сам и тренеры не могут вылезти. Но Зобнин при всех делах как игрок лучше Мартинса", — цитирует ветерана "СЭ".
Соглашение с полузащитником сборной Люксембурга, который ранее выступал за столичный клуб на правах аренды, рассчитано до конца июня 2026 года.
В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Мартинс провел за "Спартак" 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Подопечные Паоло Ваноли закончили чемпионат на десятом месте, а в Кубке страны дошли до финала, в котором победили столичное "Динамо" (2:1). "Спартак" выиграл трофей в четвертый раз в истории (1994, 1998, 2003, 2022) и впервые за 19 лет.
Ранее хавбек "Спартака" Наиль Умяров высказался о болельщиках красно-белых.