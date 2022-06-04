Ловчев назвал "дикостью" выкуп "Спартаком" трансфера Мартинса

"Мне, как человеку родившемуся и выросшем, когда были Яшин, Стрельцов и пошли по списку, футболисты, которые играют за сборную Люксембурга, просто неинтересны. Я глубочайше уверен, что такие игроки априори не могут быть лучше наших. Иностранец же должен быть на две головы сильнее русского футболиста. Когда мне впаривают, что у нас в России нет сильных футболистов, я не могу ни душой, ни телом это принять. Поэтому для меня это выхлопы до 2026 года из Люксембурга. Где футбол и где Люксембург вообще находятся? Для меня дикость. Что касается Зобнина, который играет на такой же позиции, Рома сейчас играет неважнецки, но он показывал свой уровень. Значит, по какой-то причине он сам и тренеры не могут вылезти. Но Зобнин при всех делах как игрок лучше Мартинса", — цитирует ветерана "СЭ".