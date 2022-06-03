Футбольный клуб «Томь» снялся с чемпионата России

«Томь» не сможет выступить в следующем сезоне чемпионата России среди команд ФНЛ. Сибирский клуб не прошел лицензирование в РФС из-за финансовых проблем.

Пресс-служба «Томи» сообщила о том, что апелляционный комитет не удовлетворил заявку клуба, поэтому теперь команде придется сняться с турнира и заявиться в одну из низших лиг.