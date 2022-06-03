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40 минут назад

Футбольный клуб «Томь» снялся с чемпионата России

Свободная прессаиещё 2

«Томь» не сможет выступить в следующем сезоне чемпионата России среди команд ФНЛ. Сибирский клуб не прошел лицензирование в РФС из-за финансовых проблем.

Футбольный клуб «Томь» снялся с чемпионата России
Фото: ТАССТАСС

Пресс-служба «Томи» сообщила о том, что апелляционный комитет не удовлетворил заявку клуба, поэтому теперь команде придется сняться с турнира и заявиться в одну из низших лиг.

Скорее всего, «Томь» сможет заявиться в ФНЛ-2, если сможет получить соответствующую лицензию.

Напомним, ранее о снятии с розыгрыша чемпионата России среди команд ФНЛ объявил «Спартак-2».

Футбол,РФС,
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