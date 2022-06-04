Сборная Венгрии по футболу впервые с 1962 года победила команду Англии

Сборная Венгрии по футболу дома со счетом 1:0 обыграла команду Англии в матче первого тура группы 3 дивизиона A Лиги наций. Встреча прошла в субботу в Будапеште.

Гол забил Доминик Собослаи (64-я минута, с пенальти). В следующем матче венгры сыграют с итальянцами, англичане - со сборной Германии, обе встречи пройдут 7 июня.

Команда Венгрии одержала победу над англичанами во второй раз в истории. Последняя победа венгров в очной встрече была одержана на групповом этапе чемпионата мира 1962 года (2:1).