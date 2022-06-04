Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+29° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
32 минуты назад

Сборная Венгрии по футболу впервые с 1962 года победила команду Англии

ТАССиещё 6

Сборная Венгрии по футболу дома со счетом 1:0 обыграла команду Англии в матче первого тура группы 3 дивизиона A Лиги наций. Встреча прошла в субботу в Будапеште.

Сборная Венгрии по футболу впервые с 1962 года победила команду Англии
Фото: © EPA-EFE/Szilard Koszticsak© EPA-EFE/Szilard Koszticsak

Гол забил Доминик Собослаи (64-я минута, с пенальти). В следующем матче венгры сыграют с итальянцами, англичане - со сборной Германии, обе встречи пройдут 7 июня.

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила венгерским болельщикам посетить матч из-за расистских оскорблений. Однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил пропустить на матч 30 тыс. детей.

Команда Венгрии одержала победу над англичанами во второй раз в истории. Последняя победа венгров в очной встрече была одержана на групповом этапе чемпионата мира 1962 года (2:1).

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

Футбол,Доминик Собослаи,УЕФА,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители