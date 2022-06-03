«Анжи» прекратит существование

По информации источника, дагестанская команда не получила лицензию для выступления в следующем сезоне. На данный момент «Анжи» выступает в третьей по силе лиге страны ФНЛ-2. В заключительном матче сезона махачкалинцы сыграют с «Ротором-2». По итогам первенства-2018/2019 «Анжи» вылетел из Российской Премьер-Лиги, после чего клуб стал выступать в третьем по силе дивизионе.