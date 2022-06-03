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1 час назад

Источник: «Анжи» прекратит существование

Чемпионат.com

Махачкалинский «Анжи» прекратит своё существование. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«Анжи» прекратит существование
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, дагестанская команда не получила лицензию для выступления в следующем сезоне. На данный момент «Анжи» выступает в третьей по силе лиге страны ФНЛ-2. В заключительном матче сезона махачкалинцы сыграют с «Ротором-2». По итогам первенства-2018/2019 «Анжи» вылетел из Российской Премьер-Лиги, после чего клуб стал выступать в третьем по силе дивизионе.

Напомним, с 2011 по 2016 год клубом владел олигарх Сулейман Керимов. Именно при нём махачкалинский клуб приобрёл таких звёзд, как Самуэль Это’О, перешедший из «Интера», Роберто Карлос (из «Коринтианса») и Юрий Жирков (из «Челси»).

Футбол,Юрий Жирков,Сулейман Керимов,Роберто Карлос,
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