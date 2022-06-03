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55 минут назад

«Анжи» может прекратить существование

Вероника Полынина

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» может прекратить существование после завершения текущего сезона.

«Анжи» прекратит существование
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам пресс-атташе «Анжи» Гаджимурада Магомедрасулова, клубу отказали в лицензии, руководство подало апелляцию на решение.

«Мы получили отказ на получение лицензии и подали на апелляцию. В понедельник будет официальное решение РФС», - сказал Магомедрасулов «Матч ТВ».

По его словам, пока «Анжи» не прекращал существование. В случае окончательного отказа в лицензии клуб может стать любительским или закрыться, отметил Магомедрасулов.

После вылета из премьер-лиги в 2019 году «Анжи» играет в ФНЛ-2 - третьем по рангу дивизионе профессионального футбола России. В нынешнем сезоне махачкалинский клуб идет на 8-м месте в группе 1 за матч до окончания сезона.

Футбол,РФС,
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