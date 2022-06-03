«Анжи» прекратит существование

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» может прекратить существование после завершения текущего сезона.

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По словам пресс-атташе «Анжи» Гаджимурада Магомедрасулова, клубу отказали в лицензии, руководство подало апелляцию на решение.

«Мы получили отказ на получение лицензии и подали на апелляцию. В понедельник будет официальное решение РФС», - сказал Магомедрасулов «Матч ТВ».

По его словам, пока «Анжи» не прекращал существование. В случае окончательного отказа в лицензии клуб может стать любительским или закрыться, отметил Магомедрасулов.