«Анжи» прекратит существование

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» может прекратить существование после завершения текущего сезона.
По словам пресс-атташе «Анжи» Гаджимурада Магомедрасулова, клубу отказали в лицензии, руководство подало апелляцию на решение.
«Мы получили отказ на получение лицензии и подали на апелляцию. В понедельник будет официальное решение РФС», - сказал Магомедрасулов «Матч ТВ».
По его словам, пока «Анжи» не прекращал существование. В случае окончательного отказа в лицензии клуб может стать любительским или закрыться, отметил Магомедрасулов.
После вылета из премьер-лиги в 2019 году «Анжи» играет в ФНЛ-2 - третьем по рангу дивизионе профессионального футбола России. В нынешнем сезоне махачкалинский клуб идет на 8-м месте в группе 1 за матч до окончания сезона.