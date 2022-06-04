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59 минут назад

Агент Бастони намекнул на возможный переход игрока из «Интера» в клуб АПЛ

Евро-футбол.Ру

Агент защитника «Интера» Алессандро Бастони поделился мыслями о вероятном уходе своего клиента в «Тоттенхэм».

Агент Бастони намекнул на переход игрока из «Интера» в клуб АПЛ
Фото: www.inter.itwww.inter.it

Согласно информации многочисленных источников, 23-летний футболист может воссоединиться с Антонио Конте, который возглавляет лондонский «Тоттенхэм» и надеется переманить итальянца в свой клуб.

Агент игрока признал, что Бастони не горит желанием уходить, но может дать согласие на трансфер, если это будет выгодно «Интеру», который находится в непростом финансовом положении:

«Алессандро – большой поклонник «Интера», поэтому с радостью останется, – приводит заявление представителя Бастони SportItalia. – Он очень счастлив здесь, но он профессионал. В футболе иногда приходится приспосабливаться», – отметил агент.

Футбол,Антонио Конте,
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