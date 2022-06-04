Агент Бастони намекнул на переход игрока из «Интера» в клуб АПЛ

Согласно информации многочисленных источников, 23-летний футболист может воссоединиться с Антонио Конте , который возглавляет лондонский «Тоттенхэм» и надеется переманить итальянца в свой клуб.

Агент игрока признал, что Бастони не горит желанием уходить, но может дать согласие на трансфер, если это будет выгодно «Интеру», который находится в непростом финансовом положении: