Федун отказался комментировать слухи об уходе из "Спартака"

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о своем уходе из московского клуба. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Уход Ваноли? Ничего не комментирую сегодня. Что могу сказать о слухах о своем уходе из клуба? Ничего», — сказал Федун.
В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял 10-ю итоговую строчку в турнирной таблице. Чемпионом России стал петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвертый раз кряду выиграли золото РПЛ. Также в тройку сильнейших вошли «Сочи» и московское «Динамо». Казанский «Рубин», тульский «Арсенал» и «Уфа» вылетели в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Ранее бывший главный тренер молодежки московского «Спартака» Алексей Лунин рассказал, что Леонид Федун хорошо разбирается в футболе и сильно переживает за свое дело.