Федун отказался комментировать слухи об уходе из "Спартака"

«Уход Ваноли? Ничего не комментирую сегодня. Что могу сказать о слухах о своем уходе из клуба? Ничего», — сказал Федун.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял 10-ю итоговую строчку в турнирной таблице. Чемпионом России стал петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвертый раз кряду выиграли золото РПЛ. Также в тройку сильнейших вошли «Сочи» и московское «Динамо». Казанский «Рубин», тульский «Арсенал» и «Уфа» вылетели в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).