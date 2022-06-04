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47 минут назад

Владелец "Спартака" Федун отказался комментировать слухи о своем уходе из клуба

Газета.Ruиещё 3

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о своем уходе из московского клуба. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Федун отказался комментировать слухи об уходе из "Спартака"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уход Ваноли? Ничего не комментирую сегодня. Что могу сказать о слухах о своем уходе из клуба? Ничего», — сказал Федун.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял 10-ю итоговую строчку в турнирной таблице. Чемпионом России стал петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвертый раз кряду выиграли золото РПЛ. Также в тройку сильнейших вошли «Сочи» и московское «Динамо». Казанский «Рубин», тульский «Арсенал» и «Уфа» вылетели в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее бывший главный тренер молодежки московского «Спартака» Алексей Лунин рассказал, что Леонид Федун хорошо разбирается в футболе и сильно переживает за свое дело.

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