Певица Шакира разводится с футболистом Пике

Колумбийская певица Шакира заявила, что разводится с футболистом «Барселоны» Жераром Пике после 11 лет совместной жизни Об этом сообщает Daily Mail.
«С сожалением подтверждаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей, которые являются нашим наивысшим приоритетом, мы просим вас уважать их частную жизнь. Спасибо за понимание», – заявила Шакира.
Пара была вместе с 2011 года. Они познакомились во время съемок музыкального клипа для чемпионата мира по футболу. У них двое детей.
Раскол наметился в последнее время. СМИ утверждали, что звездная чета больше не живет вместе. Пике часто замечали в ночных заведениях в сопровождении других женщин. В итоге 45-летняя Шакира (она старше мужа на 10 лет) стала инициатором развода.
Ранее СМИ сообщили, с кем Жерар Пике изменяет Шакире.