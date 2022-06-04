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43 минуты назад

Певица Шакира разводится с футболистом Пике

Елена Прошина

Колумбийская певица Шакира заявила, что разводится с футболистом «Барселоны» Жераром Пике после 11 лет совместной жизни Об этом сообщает Daily Mail.

Певица Шакира разводится с футболистом Пике
Фото: ReutersReuters

«С сожалением подтверждаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей, которые являются нашим наивысшим приоритетом, мы просим вас уважать их частную жизнь. Спасибо за понимание», – заявила Шакира.

Пара была вместе с 2011 года. Они познакомились во время съемок музыкального клипа для чемпионата мира по футболу. У них двое детей.

Раскол наметился в последнее время. СМИ утверждали, что звездная чета больше не живет вместе. Пике часто замечали в ночных заведениях в сопровождении других женщин. В итоге 45-летняя Шакира (она старше мужа на 10 лет) стала инициатором развода.

Ранее СМИ сообщили, с кем Жерар Пике изменяет Шакире.

Футбол,Жерар Пике,Шакира,
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