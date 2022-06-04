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21 минуту назад

Шакиру после расставания с Пике доставили в больницу

Елена Прошина

СМИ сообщили, что певицу Шакиру доставили в больницу с нервным срывом на фоне расставания с футболистом Жераром Пике. Однако сама поп-исполнительница заявила, что сопровождала отца, получившего травму.

Шакиру после расставания с Пике доставили в больницу
Фото: ReutersReuters

Об инциденте сообщает издание Hola.

Журналисты опубликовали фотоснимки, сделанные у дома Шакиры и Пике в Каталонии. На них видно, что у жилого здания стоит машина скорой помощи. Источники издания сообщили, что певица «не могла перестать плакать: она страдала от сильного нервного приступа».

«В машине скорой помощи медперсонал пытался успокоить певицу. В какой-то момент у нее спросили, нужна ли психологическая помощь, она ответила "да" и попросила отвезти ее в клинику в Барселоне», - пишет издание.

Певица Шакира разводится с футболистом Пике

Сообщается, что мать певицы также очень нервничала и плакала.

Свидетели утверждают, что несчастных случаев или других инцидентов в доме не было. Предполагается, что срыв связан с расставанием певицы и 35-летнего футболиста.

Однако Шакира уже опровергла сообщение о том, что попала в больницу из-за переживаний по поводу развода.

«Я получила много сообщений о том, что недавно я была в больнице в Барселоне. Я просто хотела, чтобы вы знали, что эти фотографии были сделаны на прошлой неделе, когда мой папа сильно упал», - написала певица в Twitter.

По ее словам, к дому вызвали карету скорой. Она сопровождала отца в больницу, «где он сейчас восстанавливается».

Ранее 45-летняя поп-исполнительница подтвердила, что расходится со спортсменом после 11 совместной жизни.

Футбол,Жерар Пике,Шакира,
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