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28 минут назад

Футболистке сборной России сделали предложение руки и сердца на стадионе

Lenta.ru

Полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Лина Якупова получила предложение выйти замуж после матча Женской Суперлиги с футбольным клубом «Ростов», сообщает «Матч ТВ».

Футболистке сборной России сделали предложение руки и сердца на стадионе
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча завершилась победой «Зенита». Счет составит 3:0 в пользу команды из Петербурга. После игры возлюбленный спортсменки вышел с цветами на поле сделал предложение: он преклонил колено. Девушка была удивлена и не сдержала эмоций. На предложение руки и сердца она ответила согласием.

«Для меня это был шок. Когда я увидела Даню в костюме и с цветами, тогда уже поняла, и честно, была шокирована. Все было неожиданно, я даже не подозревала», — рассказала футболистка.

В июле 2021 года американка отказалась принять предложение руки и сердца на глазах у сотни людей во время бейсбольного матча в Вустере, штат Массачусетс.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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