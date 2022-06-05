Сборные Италии и Германии сыграли вничью в Лиге наций

На стадионе "Ренато Далль'Ара" в Болонье завершился матч первого тура Лиги наций, в котором сборная Италии принимала Германию. Команды не смогли выявить победителя - 1:1. На 70-й минуте счет открыл итальянский хавбек Лоренцо Пеллегрини. На 73-й минуте футболист сборной Германии Йозуа Киммих сравнял счет. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, после первого тура Германия и Италия располагаются на втором и третьем местах, набрав по одному очку. Возглавляет таблицу группы 3 национальная команда Венгрии, которая заработала три очка. Замыкает таблицу Англия, которая не записала в свой актив ни одного очка. 7 июня итальянцы на своем поле примут Венгрию. В этот же день немецкие футболисты сыграют с англичанами.