Альваро Мората может перейти в «Арсенал»

Испанский нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората может перейти в лондонский «Арсенал», сообщил известный инсайдер Николо Скира в социальной сети.

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По информации источника, Мората может стать футболистом «Арсенала». При этом туринцы не планируют выкупать нападающего. В прошлом сезоне 29-летний форвард играл на правах аренды за «Ювентус», который пока не может договориться с «матрасниками» о выкупе футболиста.

Ранее Marca сообщила, что туринский клуб уведомил 29-летнего нападающего, что не будет выкупать его у мадридского «Атлетико». «Ювентус» арендовал Морату два года назад. В соглашении была прописана опция выкупа за € 35 млн.