Мане объяснил свои слова об уходе из "Ливерпуля"

«Я говорил шутя, с долей юмора. И это было повсюду. Думаю, что мы остановимся на этом. «Ливерпуль» — клуб, который я действительно уважаю. Фанаты приняли меня с первого дня. Что касается будущего, посмотрим», — сказал Мане.