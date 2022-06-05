Мане объяснил свои слова об уходе из "Ливерпуля"

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане объяснил свои слова о том, что сенегальский народ хочет, чтобы он покинул английскую команду. Его слова передает Daily Mail.
«Я говорил шутя, с долей юмора. И это было повсюду. Думаю, что мы остановимся на этом. «Ливерпуль» — клуб, который я действительно уважаю. Фанаты приняли меня с первого дня. Что касается будущего, посмотрим», — сказал Мане.
В нынешнем сезоне Мане принял участие в 51 матче «Ливерпуля», в которых ему удалось забить 23 мяча и сделать две голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 80 млн.
28 мая «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» (0:1) в финале главного клубного турнира Европы. Из-за того, что зрители не могли попасть на стадион «Стад де Франс», начало матча несколько раз откладывалось. Игра стартовала с задержкой в 36 минут.