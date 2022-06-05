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1 час назад

Нападающий Мане объяснил свои слова об уходе из "Ливерпуля" из-за желания народа Сенегала

Газета.Ruиещё 1

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане объяснил свои слова о том, что сенегальский народ хочет, чтобы он покинул английскую команду. Его слова передает Daily Mail.

Мане объяснил свои слова об уходе из "Ливерпуля"
Фото: ReutersReuters

«Я говорил шутя, с долей юмора. И это было повсюду. Думаю, что мы остановимся на этом. «Ливерпуль» — клуб, который я действительно уважаю. Фанаты приняли меня с первого дня. Что касается будущего, посмотрим», — сказал Мане.

В нынешнем сезоне Мане принял участие в 51 матче «Ливерпуля», в которых ему удалось забить 23 мяча и сделать две голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 80 млн.

28 мая «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» (0:1) в финале главного клубного турнира Европы. Из-за того, что зрители не могли попасть на стадион «Стад де Франс», начало матча несколько раз откладывалось. Игра стартовала с задержкой в 36 минут.

Футбол,Садио Мане,Реал,
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