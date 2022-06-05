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23 минуты назад

«Уфа» может заменить «Факел» в РПЛ

Газета.Ru

Футбольном клуб «Уфа» внимательно следит за ситуацией вокруг допуска воронежского «Факела» в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщает «Матч ТВ».

Стало известно, кто может заменить «Факел» в РПЛ
Фото: ФК «Факел»ФК «Факел»

ПО информации источника, «Факел» получил только временную лицензию Российского футбольного союза (РФС) из-за проблем со стадионом. Если клуб из Воронежа в итоге не получит постоянную лицензию для выступления в первом футбольном дивизионе страны, «Уфа» будет готова играть в РПЛ в следующем сезоне. При таких раскладах у команды из Башкортостана не возникнет проблем с поиском спонсоров, которые помогут закрыть бюджет команды.

Отмечается, что для получения постоянной лицензии клуб должен обеспечить систему входных групп ,построить козырек, установить систему видеонаблюдения и сделать еще некоторые вещи по благоустройству домашнего стадиона.

Напомним, что «Уфа» покинула РПЛ, уступив в стыковых матчах «Оренбургу» (2:2, 1:2). В сезоне-2022/23 команда сыграет в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Футбол,РФС,
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