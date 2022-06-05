Стало известно, кто может заменить «Факел» в РПЛ

ПО информации источника, «Факел» получил только временную лицензию Российского футбольного союза (РФС) из-за проблем со стадионом. Если клуб из Воронежа в итоге не получит постоянную лицензию для выступления в первом футбольном дивизионе страны, «Уфа» будет готова играть в РПЛ в следующем сезоне. При таких раскладах у команды из Башкортостана не возникнет проблем с поиском спонсоров, которые помогут закрыть бюджет команды.