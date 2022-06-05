РФС направил протест в ФИФА из-за дизайна формы украинской сборной

Российский футбольный союз направил два протеста в Международную федерацию футбола (FIFA). Возмущение сотрудников РФС вызвало нарушение Украинской ассоциацией футбола правил организации. В частности, демонстрация на форме сборной изображения Крыма и резкие антироссийские высказывания представителей УАФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу союза.
«Российский футбольный союз направил в ФИФА протест в связи с нарушением Украинской ассоциацией футбола правил организации, а именно демонстрации на форме национальной сборной изображения Крыма в составе Украины. Кроме того, еще один протест был выражен по фактам отдельных высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении граждан России», - отмечается в заявлении.
УАФ выпустила для национальной сборной особый комплект «патриотической» формы для проведения товарищеских матчей. На ней Крым изображен в составе Украины, уточняет «Матч ТВ».
Издание напомнило, что в воскресенье, 5 июня, Украина сыграет с Уэльсом финальный стыковой матч.