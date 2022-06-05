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52 минуты назад

РФС направил протест в ФИФА из-за демонстрации Крыма на форме украинской сборной

Илья Родин

Российский футбольный союз направил два протеста в Международную федерацию футбола (FIFA). Возмущение сотрудников РФС вызвало нарушение Украинской ассоциацией футбола правил организации. В частности, демонстрация на форме сборной изображения Крыма и резкие антироссийские высказывания представителей УАФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу союза.

РФС направил протест в ФИФА из-за дизайна формы украинской сборной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российский футбольный союз направил в ФИФА протест в связи с нарушением Украинской ассоциацией футбола правил организации, а именно демонстрации на форме национальной сборной изображения Крыма в составе Украины. Кроме того, еще один протест был выражен по фактам отдельных высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении граждан России», - отмечается в заявлении.

УАФ выпустила для национальной сборной особый комплект «патриотической» формы для проведения товарищеских матчей. На ней Крым изображен в составе Украины, уточняет «Матч ТВ».

Украинский футболист ответил на вопрос "Чей Крым?"

Издание напомнило, что в воскресенье, 5 июня, Украина сыграет с Уэльсом финальный стыковой матч.

Футбол,РФС,
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