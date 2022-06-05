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1 час назад

Сборная Украины проиграла Уэльсу и не вышла на ЧМ по футболу

Сборная Украины по футболу проиграла Уэльсу в финале квалификации чемпионата мира-2022. Встреча прошла в Кардиффе и завершилась со счётом 1:0.

Украина проиграла Уэльсу и не вышла на ЧМ по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Единственный мяч после удара Гарета Бэйла в свои ворота срезал Андрей Ярмоленко, это случилось в первом тайме, на 34-й минуте.

Дзюба попросил не вызывать его в сборную из-за ситуации на Украине

Таким образом, на ЧМ-2022 в Катаре сыграет сборная Уэльса, а команда Украины не смогла попасть на турнир.

Ранее в воскресенье президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко назвал сроки возобновления футбольных турниров в стране.

Футбол,Андрей Павелко,Андрей Ярмоленко,Гарет Бэйл,
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