Украина проиграла Уэльсу и не вышла на ЧМ по футболу

Сборная Украины по футболу проиграла Уэльсу в финале квалификации чемпионата мира-2022. Встреча прошла в Кардиффе и завершилась со счётом 1:0.

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Единственный мяч после удара Гарета Бэйла в свои ворота срезал Андрей Ярмоленко, это случилось в первом тайме, на 34-й минуте.

Таким образом, на ЧМ-2022 в Катаре сыграет сборная Уэльса, а команда Украины не смогла попасть на турнир.