Месси забил 5 голов в матче за сборную Аргентины

Сборная Аргентины в товарищеском матче разгромила национальную команду Эстонии со счетом 5:0.
Все пять голов забил Лионель Месси.
Аргентина – Эстония - 5:0 (2:0) Голы: Месси, 8 (с пенальти) - 1:0, Месси, 45 - 2:0, Месси, 47 - 3:0, Месси, 71 - 4:0, Месси, 76 - 5:0
Аргентина: Армани, Молина (Монтьель, 74), Песселья, Мартинес (Сенеси, 62), Акунья (Гонсалес, 73), Гомес, де Пауль (Паласиос, 62), Мак Аллистер (Фойт, 66), Корреа (Дибала, 62), Месси, Альварес.
Эстония: Игонен, Тенисте, Метс, Пюрг (Кууск, 63), Паскочий, Пикк (Калласте, 69), Кяйт (Синявский, 63), Миллер (Васильев, 63), Соометс, Зенев (Аньер, 46), Сорга (Кирсс, 83).