Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную

Нападающий Криштиану Роналду оформил дубль в матче со Швейцарией, который состоялся в рамках второго тура Лиги наций. Форвард, который до этого не забивал на протяжении пяти матчей за национальную команду подряд, забил 116-й и 117-й мячи.

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Такой результат стал обновлением собственного рекорда Роналду. 117 голов - это лучший результат среди всех игроков своих национальных команд. Второе место занимает бывший футболист сборной Ирана Али Даеи, на счету которого 109 забитых мячей. Примечательно, что среди мужчин в профессиональном футболе только двое игроков смогли преодолеть отметку в 100+ голов за свои национальные команды - Роналду и Даеи.