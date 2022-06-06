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1 час назад

Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную

Газета.Ru

Нападающий Криштиану Роналду оформил дубль в матче со Швейцарией, который состоялся в рамках второго тура Лиги наций. Форвард, который до этого не забивал на протяжении пяти матчей за национальную команду подряд, забил 116-й и 117-й мячи.

Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Такой результат стал обновлением собственного рекорда Роналду. 117 голов - это лучший результат среди всех игроков своих национальных команд. Второе место занимает бывший футболист сборной Ирана Али Даеи, на счету которого 109 забитых мячей. Примечательно, что среди мужчин в профессиональном футболе только двое игроков смогли преодолеть отметку в 100+ голов за свои национальные команды - Роналду и Даеи.

Ранее сообщалось, что на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне (Португалия) в рамках второго тура Лиги наций состоялся матч соперников по Лиге А группе 2, в котором сборная Португалии принимала коллектив из Швейцарии. Хозяева одержали победу со счетом 4:0. Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Франции. Первым победителем этого турнира, основанного в 2018 году, стал коллектив из Португалии.

Футбол,Али Даеи,Криштиану Роналду,
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