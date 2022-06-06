Тренер сборной Аргентины отреагировал на пента-трик Месси

"Подобное очень сложно исполнить. Месси, как Надаль, что тут еще сказать? Пусть о его игре говорят журналисты. У меня нет слов, чтобы описать его игру. Тренировать Месси является сплошным удовольствием. Нам будет очень не хватать его, когда он завершит карьеру. Надеюсь, что он будет играть еще долго", - приводит слова Скалони Ole.