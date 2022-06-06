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1 час назад

Тренер сборной Аргентины отреагировал на пента-трик Месси

Soccer News

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал игру нападающего Лионеля Месси, который забил пять голов в товарищеском матче против Эстонии (5:0).

Тренер сборной Аргентины отреагировал на пента-трик Месси
Фото: TwitterTwitter

"Подобное очень сложно исполнить. Месси, как Надаль, что тут еще сказать? Пусть о его игре говорят журналисты. У меня нет слов, чтобы описать его игру. Тренировать Месси является сплошным удовольствием. Нам будет очень не хватать его, когда он завершит карьеру. Надеюсь, что он будет играть еще долго", - приводит слова Скалони Ole.

34-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. Всего он провел за национальную команду 162 матча и забил 86 голов.

Лионель Скалони,Лионель Месси,
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