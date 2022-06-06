Назван самый дорогой футболист мира

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе назван самым дорогим футболистом мира. Об этом сообщает исследовательский центр CIES Football Observatory.

Фото: AP Photo/Michel Spingler AP Photo/Michel Spingler

Потенциальную трансферную стоимость игрока аналитики оценили в 205,6 миллиона евро.

На втором месте рейтинга расположился бразилец Виниcиуc Жуниор, представляющий мадридский "Реал". Его стоимость предполагается на уровне 185,3 миллиона евро. Замыкает тройку игрок "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, трансферная стоимость которого может достичь 152,6 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе заключил новый контракт с ПСЖ, отказав в переходе мадридскому "Реалу". Зарплата игрока по данному соглашению составит 57 миллионов евро в год после уплаты налогов.