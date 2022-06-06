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1 час назад

Назван самый дорогой футболист мира

Москва24иещё 1

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе назван самым дорогим футболистом мира. Об этом сообщает исследовательский центр CIES Football Observatory.

Назван самый дорогой футболист мира
Фото: AP Photo/Michel SpinglerAP Photo/Michel Spingler

Потенциальную трансферную стоимость игрока аналитики оценили в 205,6 миллиона евро.

На втором месте рейтинга расположился бразилец Виниcиуc Жуниор, представляющий мадридский "Реал". Его стоимость предполагается на уровне 185,3 миллиона евро. Замыкает тройку игрок "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, трансферная стоимость которого может достичь 152,6 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе заключил новый контракт с ПСЖ, отказав в переходе мадридскому "Реалу". Зарплата игрока по данному соглашению составит 57 миллионов евро в год после уплаты налогов.

В конце мая "Реал" в 14-й раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. При этом нынешний тренер испанской команды Карло Анчелотти уже выигрывал с клубом данный трофей.

Футбол,Карло Анчелотти,Реал,
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