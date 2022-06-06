Федун рассказал о своем отношении к продаже пива на стадионах

Осталось решить ситуацию с пивом, чтобы реклама и пролив пива были на стадионах. Тогда все внебюджетные финансовые возможности нами будут задействованы. Пока решить вопрос не получается, хотя все вроде бы занимаются. Но будем биться. Не сразу получалось и с букмекерами, но тем не менее пробили, — сказал Федун в интервью YouTube-каналу «Спартака».