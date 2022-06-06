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1 час назад

«Пока решить вопрос с пивом на стадионах не получается, но будем биться» — владелец «Спартака» Федун

Матч ТВ

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб будет бороться за разрешение реализации алкоголя на спортивных объектах, отметив важность этого решения для акционеров.

Федун рассказал о своем отношении к продаже пива на стадионах
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— К сожалению, «Спартак» и «Краснодар» стоят особняком, мы как белые вороны живем не на бюджетное финансирование, поэтому для нас любой способ заработка снимает большую нагрузку с акционеров, поскольку платим собственные деньги и они, особенно теперь, ограничены.

Осталось решить ситуацию с пивом, чтобы реклама и пролив пива были на стадионах. Тогда все внебюджетные финансовые возможности нами будут задействованы. Пока решить вопрос не получается, хотя все вроде бы занимаются. Но будем биться. Не сразу получалось и с букмекерами, но тем не менее пробили, — сказал Федун в интервью YouTube-каналу «Спартака».

Власти Москвы 11 мая разрешили продавать на спортивных сооружениях алкоголь крепостью менее 16,5%. Как отмечается в постановлении, данное разрешение будет действовать в рамках эксперимента до конца текущего года.

Запрет на продажу пива и иной алкогольной продукции на стадионах действует в России с 2005 года.

Футбол,Леонид Федун,Правительство Москвы,
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