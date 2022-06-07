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1 час назад

Губерниев назвал странным заявление владельца "Спартака" Федуна о судействе в РПЛ

Газета.Ruиещё 2

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о словах владельца московского "Спартака" Леонида Федуна о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Губерниев назвал странным заявление владельца "Спартака" о судействе в РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это неправда. Может, нужно было тренеров нормальных назначать, которые бы видели футболиcтов. Например, предыдущий тренер Cелихова не cтавил неcколько матчей, когда Макcименко привозил. Не надо на зеркало пенять! Вcе не так однозначно. Понятно, что у "Зенита" возможностей больше, чем у остальных. Но и "Лукойл" — мощная компания. К сожалению, Федун наговаривает. Я, как акционер "Лукойла", продал бы акции, если были бы времена поспокойнее. Да и, мне кажется, заявление Федуна — странное. Чтобы не расстраиваться, Федуну нужно было с самого начала продать команду либо продать ее сейчас. Вдруг найдутся покупатели какие-нибудь", — приводит слова телеведущего "СЭ".

В прошедшем сезоне РПЛ "Спартак" занял десятое место. Чемпионом России стал петербургский "Зенит". Сине-бело-голубые в четвертый раз кряду выиграли золото РПЛ. Также в тройку сильнейших вошли "Сочи" и московское "Динамо". Красно-белые завоевали Кубок России, обыграв в финале турнира "Динамо" со счетом 2:1. Этот Кубок стал для "Спартака" четвертым в истории (1994, 1998, 2003, 2022) и первым за 19 лет. Также спартаковцы заняли первое место в группе Лиги Европы, но так и не сыграли в плей-офф из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее Леонид Федун заявил, что его команда потеряла 13 очков в минувшем сезоне РПЛ из-за спорных судейских решений.

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