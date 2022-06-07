Губерниев назвал странным заявление владельца "Спартака" о судействе в РПЛ

"Это неправда. Может, нужно было тренеров нормальных назначать, которые бы видели футболиcтов. Например, предыдущий тренер Cелихова не cтавил неcколько матчей, когда Макcименко привозил. Не надо на зеркало пенять! Вcе не так однозначно. Понятно, что у "Зенита" возможностей больше, чем у остальных. Но и "Лукойл" — мощная компания. К сожалению, Федун наговаривает. Я, как акционер "Лукойла", продал бы акции, если были бы времена поспокойнее. Да и, мне кажется, заявление Федуна — странное. Чтобы не расстраиваться, Федуну нужно было с самого начала продать команду либо продать ее сейчас. Вдруг найдутся покупатели какие-нибудь", — приводит слова телеведущего "СЭ".