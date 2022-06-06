Федун проиграл в суде экс-гендиректору «Спартака»

«Я думаю, что решение будет обжаловано. «Спартак», несмотря на то что в иске к нему было отказано, посмотрит, потому что мы, как участники процесса, обладаем всеми правами и можем высказываться по поводу иска в целом. Мы решим, подавать жалобу или нет, то, что Федуном это решение будет обжаловано, думаю, это однозначно. Оно абсолютно неправосудно», - заключила Чачуа.