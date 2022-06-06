Федун проиграл в суде экс-гендиректору «Спартака»

Октябрьский суд Уфы взыскал с владельца «Спартака» Леонида Федуна 89 млн рублей в пользу бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова, передает ТАСС.
Газизов требовал с Федуна денежные средства за выход «Спартака» в еврокубки в сезоне 2020/2021. Экс-гендиректор предоставил рукописную бумагу, в которой якобы рукой Федуна было написано, что он пообещал ему процент акций «Спартака» при найме на работу.
Юрист красно-белых Елена Чачуа рассказала, что сумма иска составляла 1 млн евро. Суд принял решение взыскать эти деньги с владельца «Спартака» в рублях по курсу евро на момент выхода клуба в еврокубки.
По словам Чачуа, Газизов просил взыскать 1 млн евро солидарно со «Спартака» и Федуна, но суд посчитал это личным обязательством Федуна.
Юрист «Спартака» отметила, что не считает предоставленную Газизовым бумагу долговым обязательством, несмотря на то что экспертиза подтвердила подлинность подписи Федуна. По ее словам, экспертиза «не выдерживает никакой критики».
«Я думаю, что решение будет обжаловано. «Спартак», несмотря на то что в иске к нему было отказано, посмотрит, потому что мы, как участники процесса, обладаем всеми правами и можем высказываться по поводу иска в целом. Мы решим, подавать жалобу или нет, то, что Федуном это решение будет обжаловано, думаю, это однозначно. Оно абсолютно неправосудно», - заключила Чачуа.