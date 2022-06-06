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1 час назад

Назван самый дорогой футболист мира

Рамблер

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира по версии исследовательского центра CIES Football Observatory.

Назван самый дорогой футболист мира
Фото:  пресс-служба клуба "ПСЖ" пресс-служба клуба "ПСЖ"

Потенциальная трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 205,6 млн евро.

На втором месте оказался бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор, клуб может продать его за 185,3 млн евро. Замыкает тройку самых дорогих футболистов норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, трансферная стоимость которого может достичь 152,6 млн евро.

В первую десятку рейтинга CIES также вошли атакующие полузащитники Педри из «Барселоны» (135,1 млн евро), Джуд Беллингем из «Боруссии» Д (133,7 млн евро), Фил Фоден из «Манчестер Сити» (124 млн евро), Френки де Йонг из «Барселоны» (112,5 млн евро), Луис Диас из «Ливерпуля» (110 млн евро), Ферран Торрес из «Барселоны» (109,5 млн евро) и защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш (109,6 млн евро).

Самым дорогим крайним защитником признан Трент Александер-Арнолд из «Ливерпуля» (87,4 млн), вратарем - Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ» (73,7 млн).

Больше всего в топ-100 оказалось игроков Английской премьер-лиги – 41 футболист.

Футбол,Луис Диас,Фил Фоден,Рубен Диаш,Реал,
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