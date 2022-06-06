Букмекерская компания Winline станет генеральным партнером РПЛ

Букмекерская компания Winline и футбольная Российская премьер-лига (РПЛ) заключат соглашение о партнерстве на четыре сезона. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба РПЛ.

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Компания станет генеральным партнером (официальным букмекером) РПЛ. Соглашение о партнерстве будет подписано в ближайшее время. Сумма контракта составит 11,4 млрд рублей. По условиям соглашения Winline получит эксклюзивное право на ассоциацию с брендом РПЛ в категории своих услуг, а также право на размещение спонсорской рекламы во время прямых трансляций матчей РПЛ на телевидении, в местах проведения матчей и на цифровых ресурсах лиги.

"Мы рады, что нашим беттинг-партнером стала именно компания Winline, которая зарекомендовала себя с самой лучшей стороны в партнерстве с ведущими российскими спортивными турнирами и клубами. Мы надеемся, что сотрудничество придаст лиге новый импульс, поможет ей трансформироваться и активнее развиваться в цифровой среде, а любителям РПЛ подарит интересные и яркие проекты, активности и мероприятия", - сказал президент РПЛ Ашот Хачатурянц.