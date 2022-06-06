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47 минут назад

Правительство отклонило законопроект об отмене FAN ID

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Правительство России не поддержало проект об отмене FAN ID, который внесли депутаты от КПРФ, следует из документа в думской электронной базе данных.

Правительство отклонило законопроект об отмене FAN ID
Фото: ТАССТАСС

Как отмечается в заключении правительства, изменения в законодательстве по введеню FAN ID были основаны на «положительном опыте применения системы идентификации болельщиков с использованием персонифицированной карты зрителя во время проведения крупных международных спортивных соревнований».

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«На основании вышеизложенного законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается», – приводит РИА «Новости» содержание документа.

Ранее депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене персональных пропусков на стадионы, так называемых Fan ID.

По мнению авторов инициативы, действующие ограничения для болельщиков представляются «нецелесообразными, поскольку за прошедшие семь лет не было отмечено ни одной многочисленной драки на трибунах во время спортивного мероприятия, после которой невозможно было бы определить и задержать на месте виновных лиц с целью назначения им судом последующего административного наказания», передает ТАСС.

Как отмечают депутаты от КПРФ, принятие законопроекта позволит устранить необоснованное нарушение прав «широкого круга граждан и противоречие закона Конституции РФ, а также позволит сэкономить федеральному бюджету 773,6 млн рублей, которые можно будет «расходовать на развитие массового спорта».

Между тем в правительстве России проект не поддержали.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему болельщики резко противятся введению Fan ID.

Fan ID – система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Ранее она применялась на Кубке Конфедерации 2017 года, чемпионате мира – 2018, а также на российских матчах чемпионата Европы в 2021 году. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан – безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.

Футбол,КПРФ,Госдума,Правительство РФ,
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