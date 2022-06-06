Игроки сборной устроили бунт из-за денег и не вышли на матч

А до этого федерация отказалась играть с Ираном из-за политики.

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Сборная Канады вышла на свой первый с 1986 года чемпионат мира, и это событие было большим праздником для всей страны, которая долго и упорно шла к этому достижению. Канадский футбол реформировали с низов, терпеливо ожидая отдачи от всех введённых изменений, но, когда дождались, вместо радости начался кризис. Игроки устроили протесты, а виной всему стали деньги.

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С чего всё началось: федерация отменила матч с Ираном, заменив соперника на Панаму. Виной тому — общественное недовольство

В середине мая канадская федерация объявила, что 5 июня сборная Канады проведёт товарищеский матч с Ираном в рамках подготовки к чемпионату мира. Соперника выбрали, исходя из группы на ЧМ, – там команде предстоит сыграть с Марокко. Футбольные руководители расценили, что сборные между собой схожи по уровню, причём в обе стороны: Ирану на турнире предстоит сыграть с США. По словам главного тренера иранцев, Хамида Эстили, Канада заплатила бы их команде $ 400 тыс. за товарищеский матч, включая переезд и проживание.

Но решение не оценили – общественность начала массово критиковать федерацию за выбор соперника из-за крушения самолёта в январе 2020-го. Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» следовал по маршруту Тегеран-Киев, но был сбит вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы: военные после объявили, что в самолёт были выпущены ракеты, так как он пролетал рядом с военным объектом и был принят за «вражескую цель». Среди 176 погибших было в том числе 55 граждан Канады и 30 резидентов страны. Большинство из них были студентами, которые выбрали рейс «МАУ» как один из самых дешёвых перелётов.

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады: «Это был выбор федерации. Я думаю, что было не очень хорошей идеей приглашать иранскую сборную сюда, в Канаду. Это то, что организаторам придётся объяснить».

Хамед Эсмейлион, главный пресс-секретарь Ассоциации семей жертв рейса PS752, назвал это решение «пощёчиной всем, кто пострадал в результате крушения самолёта». По его мнению, футбол в Иране контролируется Корпусом стражей исламской революции (военно-политическое образование, главной целью которого является «охрана Исламской революции и её завоеваний». – Прим. «Чемпионата»), из-за чего вместе со сборной Ирана приехали бы «сопровождающие» из кругов КСИР. Эсмейлион опасался, что иранцы используют футбольный визит в качестве политического инструмента, чтобы на общественной арене выставить себя в лучшем виде.

Издание Toronto Star провело онлайн-опрос среди читателей, как они оценивают решение канадской федерации провести матч с Ираном. Более 15 тысяч человек назвали его «непростительным», и только две тысячи признались, что не видят в нём ничего такого. Федерация пыталась защищаться: в коротком заявлении говорилось, что спортивные события могут объединить людей из разных слоёв общества и придерживающихся разных политических убеждений. Но 26 мая федерация всё же сдалась: «За последнюю неделю неприемлемая геополитическая ситуация с Ираном вызвала серьёзные разногласия, в ответ на которые матч был отменён». Иранцы решение не оценили и выдали ответ, в котором ещё и обвинили канадское правительство в иранофобии: «К сожалению, вопреки театральным заявлениям, большинство спортивных вопросов, похоже, стали игрушкой партийных ориентаций и политического разделения внутри Канады». За нарушение контракта министерство спорта Ирана решило подать на канадскую федерацию в суд с требованием возместить $ 10 млн. Канадцы же оперативно нашли другого соперника – сборную Панамы. Команда не вышла на чемпионат мира, а ещё за всю историю играла с Канадой 12 раз.

Что было дальше: команда отказалась тренироваться, а после не вышла и на матч. Причина — финансовые разногласия с федерацией

Команда должна была тренироваться на базе «Ванкувер Вайткэпс» в Университете Британской Колумбии рано утром в пятницу. Менее чем за час до старта тренировки её перенесли почти на три часа, а потом и вовсе отменили. На субботнее занятие команда также отказалась выходить, ровно как и на воскресный матч, на который было продано больше 40 000 билетов, а болельщики съехались со всей страны.

Сообщалось, что футболисты и представители федерации встретились в субботу вечером, чтобы обсудить возможные пути решения проблемы. Это стало следствием начавшихся ещё в марте переговоров по выплате призовых за выход на чемпионат мира: ФИФА должна заплатить Канаде не менее от $ 10 млн до $ 15 млн за участие в турнире, после чего из этого пула федерация распределяет бонусы своим национальным командам.

В СМИ было опубликовано письмо канадской мужской сборной, которое получило негласное название «Dear Canada» – игроки в нём требовали большей прозрачности выплат и их увеличения. Дело в том, что ещё в 2018 году федерация заключила соглашение с Canadian Soccer Business. Это агентство, которое принадлежит основателям клубов канадской Премьер-лиги и управляет коммерческими футбольными активами в Канаде, включая корпоративное партнёрство, медиаправа мужской и женской сборных, ежегодный турнир чемпионата Канады и канадскую Премьер-лигу. Стоимость контракта не разглашалась – о ней не знали даже футболисты.

«Несмотря на беспрецедентный успех как женской, так и мужской сборных в сезоне-2021/2022, мы не увидели никаких изменений. Где прогресс? Где деньги? – говорится в их заявлении. – Соглашение поставило под угрозу наши усилия по повышению стандартов и эффективному продвижению игры в Канаде. Мы требуем, чтобы условия этого соглашения были раскрыты и представлены публике. Мы хотим знать, кто его подписал и почему оно заковало в наручники нашу ассоциацию. Мы хотим работать вместе с нашей федерацией, но отношения были напряжёнными в течение многих лет. А теперь канадский футбол проявил неуважение к нашей команде и поставил под угрозу наши усилия по повышению стандартов и эффективному продвижению игры. Федерация ждала до вечера 2 июня, чтобы представить архаичное предложение, а генеральный секретарь и президент впервые вышли на связь с игроками только 4 июня в 16:00. По этим причинам мы неохотно приняли решение не проводить наш сегодняшний матч с Панамой». Игроки предоставили список требований, которые они назвали «фундаментальными элементами, которые необходимы, чтобы изменить футбол в стране»:

прозрачность и обзор 10-летнего соглашения с Canadian Soccer Business (игроки не понимают, куда идут миллионы, потому что до них явно ничего не доходит из того, что должно);

команда лидеров, которая может оптимизировать соглашение и получать доход от корпоративного спонсорства;

справедливая структура с нашей женской национальной командой, которая должна получать те же гонорары и призовые, что и мужская сборная, а также развитие женской внутренней лиги;

компенсация за выход на чемпионат мира в размере 40% от общего пула;

пакет для друзей и родственников на ЧМ-2022 (футболистов раздражает, что они получат только два бесплатных билета на матчи турнира для близких);

больше бывших игроков на руководящих должностях в федерации.

Женская сборная тоже выступила – с недовольством, что они получают меньше мужчин, а переговоры об уравнении призовых выплат давно зашли в тупик. Канадская федерация на пресс-конференции в воскресенье заявила, что игроки требовали от 75% до 100% бонусов, на что они предложили футболистам остановиться на 60%, разделённых поровну между мужчинами и женщинами.

«Мы хотели бы провести обсуждение в рамках финансовой реальности, с которой федерации приходится жить каждый день, — сказал президент ассоциации Ник Бонтис. – Мы придерживаемся принципов честности и равноправия и считаем, что сделали игрокам честное предложение. Мы сравнили его с другими национальными командами со всего мира. Что касается вопроса гендерного равенства, поднятого в письме, в нашем предложении также содержится обязательство предоставить точно такие же условия нашей женской национальной сборной».