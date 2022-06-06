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1 час назад

Уткин раскритиковал ЦСКА из-за возможного назначения Федотова

Soccer Newsиещё 2

Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением о возможном назначении наставника "Сочи" Владимира Федотова на пост главного тренера московского ЦСКА.

Уткин раскритиковал ЦСКА из-за возможного назначения Федотова
Фото: ТАССТАСС

"Мало вещей более стыдных, чем клубу со столетней (пусть так и не все считают) историей и достижениями, которые для отечественного футбола уникальны, приглашать тренером Владимира Федотова – нынешнего. Потому что его профессиональную репутацию не отмыть, она неисправимо запятнана", – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, что в прошедшем сезоне "Сочи" под руководством Федотова занял рекордное для себя второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Футбол,Владимир Федотов,Василий Уткин,
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