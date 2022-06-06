Уткин раскритиковал ЦСКА из-за возможного назначения Федотова

"Мало вещей более стыдных, чем клубу со столетней (пусть так и не все считают) историей и достижениями, которые для отечественного футбола уникальны, приглашать тренером Владимира Федотова – нынешнего. Потому что его профессиональную репутацию не отмыть, она неисправимо запятнана", – написал Уткин в своем телеграм-канале.