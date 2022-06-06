Стало известно о проблемах с алкоголем у умершего в 46 лет экс-игрока ЦСКА

Бывший футболист «Ротора» Валерий Есипов, игравший за волгоградский клуб вместе с Александром Беркетовым, рассказал о проблемах защитника с алкоголем. Об этом сообщает Eurostavka.ru.

Фото: ФК «Зенит» ФК «Зенит»

По его словам, игрок обороны был самым талантливым футболистом в команде.

«Саша — уникальный, очень техничный. У него не было слабых качеств. Стать суперигроком ему помешал алкоголь. Если это в меру, то нормально», — рассказал Есипов.

О смерти бывшего защитника «Ротора» и московского ЦСКА Беркетова в возрасте 46 лет стало известно 1 июня. По словам журналиста Ильи Казакова, причиной стал оторвавшийся тромб.