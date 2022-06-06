Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+28° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о проблемах с алкоголем у умершего в 46 лет бывшего игрока ЦСКА

Lenta.ru

Бывший футболист «Ротора» Валерий Есипов, игравший за волгоградский клуб вместе с Александром Беркетовым, рассказал о проблемах защитника с алкоголем. Об этом сообщает Eurostavka.ru.

Стало известно о проблемах с алкоголем у умершего в 46 лет экс-игрока ЦСКА
Фото: ФК «Зенит»ФК «Зенит»

По его словам, игрок обороны был самым талантливым футболистом в команде.

«Саша — уникальный, очень техничный. У него не было слабых качеств. Стать суперигроком ему помешал алкоголь. Если это в меру, то нормально», — рассказал Есипов.

О смерти бывшего защитника «Ротора» и московского ЦСКА Беркетова в возрасте 46 лет стало известно 1 июня. По словам журналиста Ильи Казакова, причиной стал оторвавшийся тромб.

Большую часть карьеры Беркетов провел в «Роторе». В составе волгоградского клуба он провел 189 матчей и забил 16 голов. На счету защитника 17 матчей за ЦСКА, где он выступал с 2001 по 2003 год.

Футбол,Илья Казаков,Валерий Есипов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители