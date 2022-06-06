Месси возглавил список лучших ассистентов современности

34-летний аргентинец из «ПСЖ», ранее защищавший цвета «Барселоны», отметился 169 результативными передачами в чемпионате с начала сезона 2010/11 – это лучший показатель среди всех футболистов пяти сильнейших европейских чемпионатов, сообщает Opta. Второй результат у давней звезды мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера – 146 голевых пасов. Третью строчку занимает товарищ Месси по сборной Аргентины – Анхель ди Мария, в активе которого 131 ассист.