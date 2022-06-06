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1 час назад

Месси возглавляет список лучших ассистентов современности

Евро-футбол.Ру

Лионель Месси чаще всех в современном футболе помогает товарищам забивать голы.

Месси возглавил список лучших ассистентов современности
Фото: ReutersReuters

34-летний аргентинец из «ПСЖ», ранее защищавший цвета «Барселоны», отметился 169 результативными передачами в чемпионате с начала сезона 2010/11 – это лучший показатель среди всех футболистов пяти сильнейших европейских чемпионатов, сообщает Opta. Второй результат у давней звезды мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера – 146 голевых пасов. Третью строчку занимает товарищ Месси по сборной Аргентины – Анхель ди Мария, в активе которого 131 ассист.

В дебютном сезоне после ухода из «Барселоны» Месси записал на свой счёт 15 результативных передач в 34 поединках за «ПСЖ».

Футбол,Томас Мюллер,Лионель Месси,
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