Газизов отсудил у Федуна почти 100 млн. Что за очередной суд и кто сколько кому должен?

Выплачивать деньги, впрочем, никто не собирается.

Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов выиграл очередной суд: согласно постановлению Октябрьского районного суда, владелец клуба Леонид Федун должен выплатить ему 89 млн рублей. Да, разборки продолжаются до сих пор! Исков было так много, что в них давно можно было потеряться, – история тянется уже год. Давайте вспомним, что происходило и откуда взялись нынешние миллионы.

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Иск №1

Сначала иск подало АО «Капитальные активы» к «Спартаку» и Газизову с требованием признать недействительным решение совета директоров клуба выплатить бывшему гендиру компенсацию в размере 88 343 436 руб. Потом компания подкорректировала иск – в ходатайстве значилась просьба убрать сумму, а вместо неё оставить только пункт о признании недействительным допсоглашения (в котором и была указана выплата выходного пособия).

Суд полностью отказал в иске. Мотивировали это тем, что компенсация за расторжение трудового договора не может быть квалифицирована как чрезмерная, а доказательств, что Федуна ввели в заблуждение, когда он подписывал соглашение (он об этом говорил сам), никаких нет. «Капитальные активы» подали апелляцию на это решение, которая в итоге была удовлетворена. Газизов пошёл в кассационный суд, но проиграл и там.

Вердикт: выходное пособие признано незаконным, поэтому «Спартак» получил право взыскать с Газизова выплаченные ему 88 млн рублей.

«Спартак» – Газизов 1:0.

Иск №2

Параллельно развивалась другая история – бывший гендиректор клуба пошёл в Октябрьский районный суд Уфы. В исковом заявлении Газизов указал требование о взыскании задолженности по выходному пособию (ему выплатили только 99,8 млн руб из 399,2 млн – суммы до вычета НДС), процентов и компенсации морального вреда. Сперва суд удовлетворяет требование в полном объёме, но «Спартак» подал апелляцию, и ходатайство клуба удовлетворили – предыдущее решение, таким образом, отменилось. Газизов пошёл в Верховный суд Башкирии, но судья отказал во взыскании. Кассация тоже не помогла – решение осталось без изменений.

Вердикт: Газизову отказали во взыскании его выходного пособия со «Спартака».

«Спартак» – Газизов 2:0.

Иск №3 (нынешний)

Газизов подал новый иск – снова в Октябрьский районный суд. На этот раз бывший гендир «Спартака» требовал взыскания € 1 млн долга по выплатам за участие клуба в еврокубках, а также 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«С точки зрения права солидарно взыскать с работодателя и с руководителя средства невозможно, – цитировал «Уфа РБК» юриста «Спартака» Татьяну Завьялову. – Кроме того, бумага, предоставленная в суд господином Газизовым по данному делу, не подписана «Спартаком», она больше похожа на конспект какой-то встречи, разговора, чем на официальный документ, в ней нет никакой последовательности. И из этого документа он сделал вывод, что ему подлежат выплаты. Под этим рукописным текстом стоят две подписи без расшифровки, Газизов указывает, что они принадлежат ему и Леониду Федуну, но это не установлено. Суд, насколько нам известно, отдал документ на почерковедческую экспертизу компании «Престиж», основной вид деятельности которой торговля машинами. Дело полно абсурдов».

Суд удовлетворил иск Газизова, но это ещё не значит, что Федун будет ему что-то выплачивать ­– впереди очередная апелляция.

«Октябрьский суд Уфы уже принимал решение в пользу Газизова, которое позже было успешно обжаловано, – заявили в пресс-службе «Спартака». – Кстати, тогда был тот же судья, что и сегодня. Так что давайте дождёмся решений более высоких инстанций».

Вердикт: дело ещё не окончено, но на данном этапе Газизов пока побеждает.