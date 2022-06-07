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1 час назад

Ди Мария ожидает увольнения Почеттино из «ПСЖ»

Матч ТВиещё 2

Анхель Ди Мария, покинувший «ПСЖ» по окончании сезона, высказался о перспективах Лионеля Месси при возможном уходе Маурисио Почеттино с должности главного тренера парижан.

Ди Мария ожидает увольнения Почеттино из «ПСЖ»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Похоже, они хотят, чтобы Почеттино ушел. В клубе происходят серьёзные изменения. Но, думаю, Месси справится. Ожидаю, что следующий сезон он проведет на порядок лучше. К концу этого сезона он стал уже комфортнее себя чувствовать в команде, чаще стал забивать и отдавать голевые передачи, — приводит слова Ди Марии TyC Sports.

«ПСЖ» по итогам завершившегося сезона стал чемпионом Лиги 1.

Футбол,Лионель Месси,
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