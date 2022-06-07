Ди Мария ожидает увольнения Почеттино из «ПСЖ»

— Похоже, они хотят, чтобы Почеттино ушел. В клубе происходят серьёзные изменения. Но, думаю, Месси справится. Ожидаю, что следующий сезон он проведет на порядок лучше. К концу этого сезона он стал уже комфортнее себя чувствовать в команде, чаще стал забивать и отдавать голевые передачи, — приводит слова Ди Марии TyC Sports.