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49 минут назад

В РФС сообщили, что «Уфа» заменит «Факел» в РПЛ, если в Воронеже не решат вопрос с ареной

Чемпионат.comиещё 14

Заместитель генерального секретаря и директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, что будет, если воронежский «Факел» не решит проблему со своим стадионом.

«Уфа» может заменить «Факел» в РПЛ
Фото: «ЧЕМПИОНАТ»«ЧЕМПИОНАТ»

«РФС, выдавая лицензию «Факелу», говорил, что если до начала сезона клуб не получит сертификат соответствия, то лицензия РПЛ -1 будет отозвана.

Что тогда? По алгоритму, который заложен в регламенте соревнований, мы смотрим на покинувшие РПЛ клубы, которые соответствуют лицензии. Дальше мы смотрим клубы до шестого места из ФНЛ в случае, если они обращались и уже получили лицензию РФС-1. Далее, если объективно команд будет меньше 16, то происходит сокращение числа участников данного уровня соревнований.

Если «Факел» не исправит замечания, то в соответствии с правилами его место займёт клуб, финишировавший на 14-м месте в РПЛ, — «Уфа», — сказал Митрофанов журналистам.

Напомним, воронежский «Факел» пробился в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. Клуб получил путёвку в элитный дивизион российского футбола впервые за 21 год. Позже в СМИ появилась информация, что стадион «Факела» не соответствует требованиям РПЛ.

Футбол,Максим Митрофанов,РФС,
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