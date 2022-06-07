«Уфа» может заменить «Факел» в РПЛ

Что тогда? По алгоритму, который заложен в регламенте соревнований, мы смотрим на покинувшие РПЛ клубы, которые соответствуют лицензии. Дальше мы смотрим клубы до шестого места из ФНЛ в случае, если они обращались и уже получили лицензию РФС-1. Далее, если объективно команд будет меньше 16, то происходит сокращение числа участников данного уровня соревнований.