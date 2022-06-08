Рассказов продлил контракт со «Спартаком»

«Спартак» продлил контракт с защитником Николаем Рассказовым. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Рассказов является воспитанником московского клуба. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Рассказов принял участие в 18 матчах, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей. Также защитник сыграл два матча в Кубке России и три игры в Лиге Европы.

В прошедшем сезоне РПЛ «Спартак» занял десятое место. Чемпионом России стал петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвертый раз кряду выиграли золото РПЛ.

Красно-белые завоевали Кубок России, обыграв в финале турнира «Динамо» со счетом 2:1. Этот Кубок стал для «Спартака» четвертым в истории (1994, 1998, 2003, 2022) и первым за 19 лет.